El nuevo campeón universal, Brock Lesnar, apareció en el Raw después de WrestleMania 33 acompañado de Paul Heyman para recordarle al universo de la WWE cómo fue su victoria ante Goldberg.

Heyman mencionó que la leyenda de la WCW no volverá a aparecer en Raw, tras la paliza recibida por la 'Bestia Encarnada'. Dicho eso, el manager de Lesnar apuntó a un nuevo rival: Roman Reigns.

Debido a que ellos dos son los únicos que derrotaron a The Undertaker en la 'Vitrina de los Inmortales'. Para Heyman solo debería haber un verdadero 'dueño del patio' y ese tendría que ser Brock Lesnar; por eso, retó al 'samoano'.

WWE ¿Braun Strowman luchará por el título de Lesnar? (WWE)

Sin embargo, quien apareció fue Braun Strowman, para amenazar al flamante campeón. "Después de que acabe con Reigns, iré por ti, porque tú tienes algo (el título) que me interesa", señaló.



Lesnar captó el mensaje y no se intimido ante el 'Monstruo entre Hombres', pues dejó el cinturón para intentar pelear contra él, aunque no tuvo éxito, ya que Strowman se fue mencionando que será en otra oportunidad.