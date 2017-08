Brock Lesnar no la tendrá nada fácil en SummerSlam, el próximo 20 de agosto. El campeón de la WWE tendrá que defender el título en un Fatal Four Way, pero tiene un as bajo la manga, lo que le da una ventaja sobre sus rivales.

Según The Wrestling Observer, la 'Bestia' es el único luchador que sabe el resultado de la pelea titular. Es decir, Roman Reigns, Braun Strowman y Samoa Joe se enterarán en vivo del ganador.

wwe Ellos pelearán por el título universal en SummerSlam. (WWE)

Es más, la WWE ha querido ser bastante directa con este tema que, incluso, varios creativos siguen sin saber qué es lo que sucederá en el evento. No quiere filtraciones de ningún tipo.

Esto se debe a que Brock Lesnar, por contrato, tiene derecho a saber con antelación lo que sucederá en las peleas en las que está involucrado. Y, sin duda, más vale que vaya acorde con sus planes. La UFC está esperando.