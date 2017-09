El momento que muchos fanáticos de la WWE estuvieron esperando por fin se dará hoy, en el evento central de No Mercy (7:00 pm / FOX Action). Brock Lesnar pondrá en juego su título universal ante, quizá, la superestrella más dominante en la actualidad: Braun Strowman.

Solo hace un mes, en SummerSlam, el ‘Monstruo entre Hombres’ destruyó dos mesas con el cuerpo del campeón durante un combate de cuatro esquinas. Aunque dominó la pelea, el 'barbón' no pudo lograr su primer cinturón.



Por ello, esta noche en el Staples Center de Los Ángeles, Strowman saldrá con la mentalidad de humillarlo y vencerlo de una vez. "No eres rival para mí, nadie lo es. Cuando estemos en el mismo ring sabrás de lo que soy capaz", dijo el 'gigante'.



Por su parte, Lesnar buscará mostrarle a su rival por qué lo llaman la 'Bestia Encarnada'. "No es tan rudo como el campeón, tendrás que destruirlo si quieres tener el título", dijo Paul Heyman, mánager del expeleador de UFC.