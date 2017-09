Cesaro no la pasó nada bien en No Mercy 2017. No solo perdió la oportunidad de ser campeón de la WWE, sino que también sufrió una lesión que lo dejó sin dos dientes delanteros.

Luego del encuentro ante Seth Rollins y Dean Ambrose, el suizo fue atendido por los médicos de la WWE. Necesitó puntos para cerrar la herida de la boca.

Sin embargo, no se perdería el Raw siguiente. Junto con Sheamus, ya espera conseguir la revancha.