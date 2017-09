A pesar de tener a su padre en la WWE, Charlotte ha sabido destacar por su tremenda habilidad física. Sin embargo, le hace falta un extra: un buen representante. Es por ello que le ha echado el ojo a Paul Heyman, quien actualmente trabaja con Brock Lesnar.

Busted Open Radio entrevistó a la excampeona femenina sobre sus intenciones de tener un mánager. "Me encantaría que Paul me manejase. En WrestleMania 32, cuando estaba súper nerviosa y tenía mucha presión sobre mi, fue Paul quien me dijo 'Sal y pruébales que eres el centro de atención'", contó.

#Repost from @wwe --- And your NEWWWW #WWE World Heavyweight Champion, Brock Lesnar! #WWE #SummerSlam Una publicación compartida de Paul Heyman (@wwepaulheyman) el 18 de Ago de 2014 a la(s) 11:45 PDT

Esta edición del mega evento de la WWE fue especialmente importante para Charlotte debido al nuevo título femenino. Tras vencer a Becky Lynch y Sasha Banks, la rubia se convirtió en la primera campeona en sostener este cinturón. Fue el reemplazo del de las divas.

Sin embargo, es improbable que Paul Heyman deje a Brock Lesnar. Trabajan juntos desde el 2002 y su presencia es vital para pactar los enfrentamientos de la 'Bestia'.