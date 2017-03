Esta semana se cumplieron 13 años de uno de los momentos más recordados por los fanáticos de la WWE. En una lucha llena de emociones, movimientos espectaculares y mesas destruidas, el polémico y fallecido Chris Benoit se coronó campeón mundial de pesos pesados en WrestleMania 20.



► Styles masacró a Shane y fue echado de SmackDown

Fueron 25 minutos inolvidables en los que Chris Benoit se enfrentó a Triple H y Shawn Michaels dentro del cuadrilátero. El triunfo se lo terminaría llevando el 'Lobo solitario' tras aplicar un candado cruzado sobre el 'Juego', quien tuvo que rendirse ante las 20 mil almas presentes en el Madison Square Garden de Nueva York.

A pesar de lo épica que fue esta batalla, la WWE ha hecho hasta lo imposible por borrar ese recuerdo. ¿Por qué? Un tiempo después de coronarse campeón, Chris Benoit fue acusado de asesinar a su esposa e hijo para luego suicidarse.



Si bien ese caso no ha quedado lo suficientemente claro hasta la actualidad, la WWE intentó limpiar su imagen eliminando los recuerdos de Chris Benoit. Es así como lanzaron una versión editada de Wrestlemania XX, donde no se incluyó esa triple amenaza.



Pero a pesar de los intentos de la familia McMahon, los recuerdos de ese histótico combate no han podido ser borrados de la memoria de los fanáticos. En especial, por la nostalgia que generó en ellos el posterior abrazo de Chris Benoit con su amigo y entonces campeón, el también fallecido Eddie Guerrero.

Chris Benoit y Eddie Guerrero en el cuadrilátero del WM 20. (WWE) Chris Benoit y Eddie Guerrero en el cuadrilátero del WM 20. (WWE)

TAMBIÉN LEE...