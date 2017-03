Daniel Bryan, actual gerente de Smackdown, estaría pensando volver a luchar el próximo año, pero no en WWE. Así lo dejó entrever en la última edición de Talking Smack donde The Miz se burló de él porque no puede pelear.



"No puedo o no me dejan", contestó Bryan, refiriéndose a la empresa. Por ello, podría dejar la WWE en el 2018, año en que finaliza su contrato, para incursionar en la lucha libre independiente.



Y es que el excampeón mundial habría recibido, por distintos médicos, el visto bueno para volver a los cuadriláteros; sin embargo, debido al historial de lesiones la compañía de Vince McMahon no se lo ha permitido.



De regresar a la acción, Bryan estaría considerando emplear una forma de luchar que no exponga demasiado su físico. Vale decir, que podría incursionar en la lucha libre mexicana o en la NJPW de Japón.



Cabe señalar, que su última lucha en WWE fue en el 2015 en Inglaterra donde hizo pareja con John Cena para enfrentarse a Tyson Kidd y Cesaro.







