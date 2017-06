La carrera de The Miz tomó un nuevo rumbo en abril de 2016, cuando su esposa Maryse reapareció en la WWE. La rubia generó una distracción en el público y le permitió vencer a Zack Ryder, en una lucha donde se puso en disputa el Campeonato Intercontinental de la empresa.

Desde ese entonces, las apariciones de The Miz con Maryse como su mánager tuvieron una muy buena respuesta del público. Es así como pudo convertirse en uno de los 'heels' (villanos) más importantes de la actualidad.

(WWE) (WWE)

Sin embargo, los creativos de la WWE habrían decidido separar a la pareja. Eso es lo que se ha podido ver en las últimas ediciones de Monday Night Raw, donde Maryse salió furiosa del ring. Al parecer, la rubia podría seguir su carrera luchando de forma individual en la división femenina.

¿La razón? La WWE no planea tener dos parejas dentro de su roster principal. Y con la reciente aparición de los esposos Maria Kanellis y Mike Kanellis, la decisión de separar a The Miz y Maryse sería casi un hecho.



Por otro lado, The Miz estaría a punto de formar un nuevo equipo al lado de Bo Dallas y Curtis Axel, tal como se pudo ver en la última edición de Monday Night Raw. ¿Crees que separarlos es la mejor decisión?