WWE: ¿qué dijo Xavier Woods tras la difusión de su video íntimo con Paige?

El universo de la WWE se paralizó por completo el último fin de semana, luego de que empezaran a circular en la redes sociales una serie de videos sexuales de la luchadora Paige, en los que también aparecieron otras dos estrellas de la compañía: Xavier Woods y Brad Maddox.



Ante esta gran polémica, Brad Maddox decidió cerrar su cuenta de Twitter por los insistentes mensajes de los fanáticos. Xavier Woods, por su parte, ironizó con la decisión de su compañero durante su paticipación como anfitrión de los SXSW Gaming Awards.



"Siéntate... relájate... Pon los pies en alto... Quítate los calcetines... Hazte un ramen... Llama a tu madre... acaricia a tus gatos... y elimina tu cuenta de Twitter", dijo Xavier Woods, burlándose de la situación que les está tocando vivir.



Hasta el momento no se sabe si el video en el que Xavier Woods mantiene relaciones sexuales con Paige podría traerle consecuencias dentro de la WWE. Por el momento, tanto Woods como The New Day podrían dejar de aparecer en Raw hasta el 2 de abril, cuando participen en WrestleMania 33.



TAMBIÉN LEE...