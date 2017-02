Una lesión dejó fuera a Emma de la WWE en mayo del 2016. Desde entonces tuvo como meta regresar, pero no podía hacerlo así no más. Es por ello que decidió someterse a un cambio radical, con el que regresaría bajo el nombre de Emmalina.



Desde el octubre pasado se viene promocionando el debut de Emmalina, sin embargo este se alargó demasiado. Al parecer, su personaje no tiene muy definido el nuevo rol que tendrá en la división femenina en la WWE.



Emmalina apareció al final de la primera hora del RAW con un nuevo tema musical. "Después de presenciar la transformación de Emma a Emmalina, podrán presenciar la transformación de Emmalina a Emma", anunció. Luego de ello, se retiró, pero no sin antes escuchar los abucheos del público.



