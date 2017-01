WWE: así fue el enfrentamiento entre Goldberg, Brock Lesnar y The Undertaker en el RAW (FOTOS)

The Undertaker es conocido por aparecer cuando nadie lo espera, y lo volvió a hacer en el pasado RAW. El 'Enterrador' sorprendió a los fanáticos de la WWE cuando subió al ring en medio del enfrentamiento entre Goldberg y Brock Lesnar.



Esto ocurrió al final del show de la marca roja. Goldberg pidió que Brock Lesnar se haga presente. El público pensó que se irían a las manos, pero de un momento a otro las luces se apagaron y The Undertaker se apareció en medio de los dos.



Aunque no llegaron a los golpes, este domingo no podrán evitarlo. Los tres y otros 25 luchadores participarán en el Royal Rumble en busca de un lugar en la pelea estelar de WrestleMania 33. Uno de ellos podría ser el nuevo campeón de la WWE.





