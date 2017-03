Una nueva superestrella del wrestling mundial fue confirmada para el show que presentará Imperio Lucha Libre el próximo 25 de marzo, el cual se realizará en el coliseo Eduardo Dibós con una cartelera llena de figuras.



Se trata de Matt Sydal, quien luchara dentro de la WWE bajo el nombre de Evan Bourne entre los años 2007 y 2014, Dentro de la compañía de los McMahon, se coronó una vez como campeón de parejas junto a Kofi Kingston.



Matt Sydal reemplazará a Eddie Edwards, quien fue removido de la cartelera en los últimos días. Y participará del torneo que pondrá en disputa el Campeonato Sudamericano, donde integrará el grupo número dos.



Pero la WWE no es la única compañía donde ha brillado Sydal, quien también se coronó campeón en otras promotoras como: Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, Ohio Valley Wrestling, Dragon Gate, Westside Xtreme Wrestling, entre otras.



