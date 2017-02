Su regresó se esperaba, aunque no se sabía en que momento lo haría. Finn Bálor volvió a un ring de la WWE tras la lesión en el hombro sufrida en SummerSlam 2016.



Sin embargo, el 'Demonio' no apareció ni en Raw ni Smackdown, sino en NXT, su primer hogar en la empresa. ¿Ña razón? Para ayudar a Shinsuke Nakamura, quién fue atacado por el campeón Booby Roode.



Bálor realizó un 'lazo al cuello', una de sus características movidas sin ningún problema, demostrando que ya está apto para volver a luchar después de que dislocara el hombro el año pasado.



"Desde el día siguiente en que me lesioné todos me preguntan cuándo voy a volver. Para ser sincero aún no tengo el alta médica, pero eso no me va a impedir que regrese al ring", declaró el ex campeón universal.



Eso sí ya anunció que estará de regreso muy pronto. Por su parte, la WWE confirmó que Finn Bálor participará en los eventos del 10, 11 y 26 de marzo en Buffalo, Toronto y White Plains, respectivamente.



Cabe resaltar que los últimos rumores indican que el 'Demonio' podría ser una de las estrellas principales de WrestleMania 33. ¿Quién podrá ser su rival en el evento más grande de la compañía?





