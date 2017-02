Las sorpresas son clásicas del RAW, pero la inesperada llegada de una leyenda de la WWE siempre cae bien a los fanáticos. Es por ello que estos se volvieron locos cuando en la pasada emisión sonó la música de Goldberg, pero todo fue parte de una mala broma pues apareció su imitador.



► Goldberg: los planes de Vince McMahon para su pelea en WrestleMania 33



El hecho ocurrió durante el 'Festival de la Amistad' de Kevin Owens y Chris Jericho. El campeón de los Estados Unidos se burló de Goldberg y aseguró que no tiene oportunidad alguna de vencer a su compañero en Fastlane, el próximo 5 de marzo.

WWE Gillberg debutó en 1992. (WWE)

Fue allí cuando se escuchó la música de ingreso de Goldberg. A pesar de que no estaba anunciado para aparecer, Kevin Owens sudó frío. Pero, cuando se dio cuenta de lo que pasaba, desató su ira.



Se trataba de Gillberg, el imitador predilecto de Goldberg de la década de los 90's. No aparecía en la WWE desde el 2007, para el aniversario 15° del RAW.



Esto no pasó desapercibido por Goldberg, quien no dudó en criticar a la WWE mediante su cuenta de Twitter. Mira su publicación aquí.

Morons.... — Bill Goldberg (@Goldberg) 14 de febrero de 2017

