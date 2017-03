El WWE Raw que se llevó a cabo en Philadelphia fue el escenario donde por última vez Goldberg y Brock Lesnar se vieron las caras antes de su combate en WrestleMania 33. Sin embargo, no todo quedó en palabras, pues el campeón atacó brutalmente a su rival.

►WrestleMania 33: fecha, hora, canal y cartelera de todas las peleas del mayor evento de la WWE



La 'Bestia Encarnada' se encontraba en el ring, mientras Paul Heyman sostenia que este 2 de abril su cliente sería el ganador. "Goldberg puede ser el hombre, pero Lesnar es la bestia", señaló el promotor.

Tras ello, apareció en escena el campeón universal, quien se dejó de rodeos y palabras. "La gente vino no para vernos hablar, sino para pelear. Aunque no todos estarán en WrestleMania, porque no llevamos un poco del combate a este Raw", declaró la leyenda de la WCW.



En ese momento, Goldberg corrió hacia el ring para atacar Lesnar, quien salió del cuadrilátero para darle el encuentro. Pero, no esperó que el dueño del Jackhammer le conectará tremenda lanza, dejandolo tendido cerca de la rampa.



De esta manera, termina el último Raw antes del 2 abril, en donde Goldberg defenderá su título universal ante Brock Lesnar, en un combate de pronóstico reservado. Solo uno saldrá de Orlando con el cinturón máximo.









LEE TAMBIÉN...