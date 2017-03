A poco menos de un mes de WrestleMania 33, la rápida victoria que tuvo Goldberg ante Kevin Owens le aseguró llegar con el título universal de WWE al 2 de abril.

►Goldberg: ¿cuánto tiempo ha durado en el ring desde que regresó a la WWE?



Aunque ya conoce a su rival, el cual será Brock Lesnar, el nuevo campeón querrá vencerlo por tercera vez para así defender con éxito su cinturón.



Sin embargo, existe una mala racha que persigue a las superestrellas que llegaron con el cetro mundial de WWE a la 'Vitrina de los Inmortales'.



Resulta que en las últimas cuatro ediciones, los campeones no pudieron retener su título ante sus retadores. Luchadores de la talla de The Rock, Triple H o Randy Orton no consiguieron romper el maleficio.



De esta manera, Goldberg tendrá el difícil reto de quebrantar esta tendencia cuando en el Camping World Stadium de Florida intente vencer a la 'Bestia Encarnada'.





LEE TAMBIÉN...