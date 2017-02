Goldberg es una de las superestrellas más respetadas de la WWE. Su imponente estatura (1,93 cm) y sus 140 kilos de puro poder lo hacen un rival difícil de vencer.

►Fedor Emelianenko vs Matt Mitrione: pelea se dará en próximo evento de Bellator a mitad de año



Además, su propio nombre 'Goldberg' infunde temor en sus oponentes; sin embargo, cuando el dueño del Jackhammer ingresó a la compañía tenía en mente llamarse de otra manera.



La leyenda de la WCW quiso ser conocido como 'The Hybrid' (El Híbrido), pero no terminó de convencer al equipo de creativos de la empresa por lo que lograron seducirlo para que use su apellido.



Aunque su nombre no le parecía que iba a calar en los fanáticos, los directivos le dijeron que creyera en su personaje. Es así, que Goldberg, como tal, se volvió una de las superestrellas más fuertes y temidas en el cuadrilátero.



Cabe resaltar que el próximo 5 de marzo, en Fastlane, se enfrentará a Kevin Owens por el título universal de WWE. De ganarlo llegará como campeón a WrestleMania 33.





LEE TAMBIÉN...