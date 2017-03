Como todo sabemos la lucha libre de profesional es, en parte, actuada; sin embargo, eso no quiere decir que las superestrellas de la WWE no sepan pelear. Es más, varios luchadores de la empresa practican distintas disciplinas.



Este es el caso de Jack Gallagher, de la división crucero, quien ha entrado dos veces a la jaula de MMA y para sorpresa de muchos las dos han sido victorias.



En el video, se muestra el debut de Gallagher dentro de las artes marciales mixtas de manera amateur, en donde enfrentó a Stefan Cowley. El británico derrotó a su rival, en menos de dos minutos, gracias a una guillotina que le aplicó en el primer round del evento "Night of the Gladiators 25" en diciembre del 2015.



Actualmente, 'el caballero' no está anunciado para estar en WrestleMania 33, ya que Neville, actual campeón crucero, se enfrentará a Austin Aries. Si no tiene tanto impulso en la empresa, puede que Gallagher decida pasarse a las filas de la MMA de manera definitoria.







