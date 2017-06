De ser solo el acompañante de Carmella a estar en el 'ojo de la tormenta'. James Ellsworth se ha ganado las críticas de otras superestrellas de WWE luego de su actuación en Money in the Bank 2017.

Es que Ellsworth desató la polémica tras haber tomado el maletín, desde lo más alto, para dárselo a la rubia. Esto generó la incomodidad del resto de participantes que lo hicieron saber a través de las redes sociales.

Sin embargo, lejos de aceptar la culpa, el mánager de Carmella respondió en tono burlesco a quienes lo criticaron. "Natalya, no le caes bien a nadie. Ni siquiera a tus gatos". "Charlotte, ve a llorar en el hombro de papa". "Tamina, Carmella ganó, yo no. No te diste cuenta porque estabas perdiendo", contestó Ellsworth.

Cabe señalar que los directivos de SmackDown, Shane McMahon y Daniel Bryan, tampoco tomaron con agrado el final de dicha contienda. "Este martes veremos como solucionamos esto", dijo el gerente general de la marca azul.