James Ellsworth dejó de tener un papel protagónico en la WWE hace buen tiempo. Y como alguna vez estuvo involucrado en la lucha por el título mundial entre AJ Styles y Dean Ambrose, en la actualidad es una especie de sirviente de Carmella.

¿Qué pasó realmente con James Ellsworth? Muchos pensaban que los creativos de la WWE le dieron este papel porque ya no sabían qué giro darle a su personaje. Sin embargo, el mismo luchador reveló en una reciente entrevista con Jerry Lawler que todo habría sido idea de la misma Carmella.



James Ellsworth ayudó a Carmella a ganar el maletín de MITB. (WWE) James Ellsworth ayudó a Carmella a ganar el maletín de MITB. (WWE) James Ellsworth ayudó a Carmella a ganar el maletín de MITB. (WWE)

"Creo que fue el año pasado en la gira europea de noviembre, Carmella se me acercó y dijo: 'tengo esta idea para que trabajes conmigo una vez acabes con la historia de Dean Ambrose y AJ. Ellos te ponen conmigo, te enamoras de mí y uso eso para sacar ventaja y ganar combates y conseguir el campeonato femenino'", explicó Ellsworth.



"Le dije que sí, sería una gran idea. No la conocía mucho en aquel entonces. Fue directamente donde Vince McMahon, le contó la idea y a él le encantó. Once meses después estamos juntos en televisión", agregó Ellsworth sobre la actual dueña del maletín de Money in the Bank.