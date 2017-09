Muchos fanáticos de la WWE celebraron la victoria de Jinder Mahal sobre Randy Orton en Backlash (21 mayo), con la cual el luchador indio se convirtió en el campeón mundial de la compañía. Pero con el pasar de los meses, el 'Maharaja' ha perdido crédito por sus actuaciones poco convincentes.

Incluso, se viene creando una gran polémica en cuanto a la duración de su reinado, que hasta la fecha es de 131 días. Pues no es un misterio que a la WWE le conviene que Jinder Mahal llegue como campeón a la gira que realizarán por la India a mediados de diciembre.

Jinder Mahal viene de vencer a Shinsuke Nakamura en SummerSlam. (WWE) Jinder Mahal viene de vencer a Shinsuke Nakamura en SummerSlam. (WWE) Jinder Mahal viene de vencer a Shinsuke Nakamura en SummerSlam. (WWE)

De no perder su cinturón hasta arrancar dicho tour, Jinder Mahal alcanzaría los 200 días como campeón. De esta forma, podría superar los recientes reinados de AJ Styles (140), Randy Orton (161), The Miz (159), Seth Rollins (220) y Brock Lesnar (224).

La pregunta es: ¿Jinder Mahal ha hecho los méritos suficientes para superar a estas superestrellas? El comentario general de los fanáticos es que no. De todas formas, el 'Maharaja' no la tendrá nada fácil, pues Shinsuke Nakamura podría arrebatarle el título el próximo 8 de octubre en Hell in a Cell.