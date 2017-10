Para todos, el ascenso de Jinder Mahal fue una sorpresa. Sin embargo, ha sabido mantenerse en lo alto de la WWE por buen tiempo y ha demostrado que es el campeón indiscutido. Tanto que espera hacer historia.

En una reciente entrevista al portal Sportskeeda, el hindú reveló sus intenciones de superar el récord de CM Punk. "Creo que puedo hacerlo ¿Por qué no? Aún no he alcanzado mi máximo nivel. Soy campeón durante más o menos 140 días en este momento. Tengo un largo reinado por delante y muchos más reinados por venir", señaló.

Así, espera no solo llegar a los 434 días, sino, superarlos. CM Punk tiene, hasta el momento, el reinado más largo en la historia moderna de la WWE.



Jinder Mahal ganó el título en Backlash, tras vencer a Randy Orton. Desde entonces, lo ha defendido en cuatro ocasiones, dos ante la 'Víbora' y el resto contra Shinsuke Nakamura.