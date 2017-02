Desde su llegada al roster principal de la WWE, Samoa Joe ha causado destrucción a sus oponentes. Superestrellas como Seth Rollins, Roman Reings y Sami Zayn han sentido la fuerza del exluchador de NXT.

Aunque Joe se encuentra en Raw, ya quiere enfrentarse a un antiguo rival que está en Smackdown. Se trata de John Cena, quien ya peleó contra el 'Destructor' en el 2000 cuando ambos pertenecían al Ultimate Pro Wrestling.



"John Cena y yo tuvimos un combate; por esa lucha WWE lo contrató, si no fuese sido por mi no lo contrataban. Ahora, estoy acá y sería un absoluto placer enfrentármelo para quitarle todo lo que tiene", señaló Samoa Joe en una reciente entrevista.



Sin duda, una lucha que muchos fanáticos de la WWE quisieran ver y que el propio 'Destructor' ha esperado por más de quince años. Pues desde esa primera lucha, Joe tomó un rumbo distinto en circuitos independientes, mientras que Cena alcanzó la gloria en la compañía.



