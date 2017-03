WWE: John Cena y Nikki Bella enfrentarán a The Miz y Maryse en WrestleMania 33

En la última edición de SmackDown Live se confirmó una nueva lucha para WrestleMania 33. Se trata de un enfrentamiento de parejas mixtas entre John Cena y Nikki Bella y The Miz junto a Maryse.

Esta rivalidad se inició luego de que, en una nueva edición de Miz TV, Maryse luciera su anillo de matrimonio, asegurando que Nikki Bella "nunca tendrá uno igual". Y luego aseguró que "negoció el primer contrato de Total Divas sacando más dinero por ser la novia de Cena".





En ese momento, Nikki apareció en escena junto a John Cena, pero The Miz y Maryse volvieron a escapar. "Te has inventado todo esto para hacerme quedar mal", dijo la gemela, desafiando a Maryse a un combate en ese mismo momento. Pero la novia del Miz se negó.



Es por eso que Daniel Bryan, molesto por los constantes insultos de The Miz en su contra, decidió programar una lucha entre ambas parejas para WrestleMania 33.



TAMBIÉN LEE...