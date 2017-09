Llegar a la WWE es difícil, pero lo es aún más mantenerse en la élite. John Cena es un claro ejemplo de ello pues, a sus 40 años, es uno de los más veteranos en la compañía y las demandas del trabajo están empezando a afectarlo.

Así lo reveló en una entrevista después de su extraña salida de No Mercy, cuando pareció despedirse de sus seguidores. "Tengo 40 años y quince de experiencia en la WWE. Tengo un nivel de élite y no sé cuánto tiempo podré aguantar este ritmo. No sé si puede mantenerlo, es algo que tengo que considera", señaló.

Además, se refirió a la carrera ascendente de Roman Reigns. "Roman luchó y cogió la antorcha esta noche. Estoy orgulloso de él. Sólo espero que mantenga esta pasión, si da todo lo que tiene, el cielo es su límite”, finalizó.

A pesar de no haberse retirado oficialmente, John Cena tendrá aún menos apariciones que este año. Sin embargo, WrestleMania 34 estaría en los planes.