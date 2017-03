WWE: John Cena volverá a aparecer en su recordada versión de rapero

En la actualidad, John Cena es el principal babyface (chico bueno) de la WWE. Pero en sus inicios, hace 15 años, el 'Marine' tenía un personaje bastante distinto. Así es, era un irrespetuoso rapero que no temía enfrentarse a las principales estrellas de la compañía.



A aquella versión de John Cena se le conocía como el Doctor of Thuganomics. Y aunque han pasado diez años desde que el 'Marine' transformó su personaje, este fin de semana el recordado rapero podría pegar la vuelta.



(WWE) (WWE)

Pero no te preocupes, esta presentación no afectará en nada sus planes rumbo a WrestleMania 33. Resulta que John Cena reviviría al Doctor of Thuganomics en los Nickelodeon Kid’s Choice Awards, ceremonia en la cual será anfitrión este sábado.



"¿Estará el Doctor of Thuganomics haciendo su regreso? ¡Tendrán que ver los Nickelodeon Kid’s Choice Awards mañana en la noche para descubrirlo", escribió John Cena en su cuenta de Twitter.



Cabe mencionar que la última vez que el Doctor of Thuganomics apareció en escena fue hace cinco años, cuando John Cena lo revivió para encarar a The Rock en la previa de su combate en WrestleMania 28.



