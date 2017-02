Kurt Angle volverá a ser parte de la WWE cuando sea inducido al Salón de la Fama 2017. Por lo tanto, no sería raro volver a ver al medallista olímpico en un ring de la empresa.

Es más, el excampeón mundial estuvo voceado para ser la sorpresa en la Batalla Real de este año, aunque al final el propio luchador terminó desmintiendo el rumor.



Sin embargo, en una reciente entrevista con la revista Forbes, Kurt Angle habló sobre la posibilidad de volver a luchar en algunos combates de la WWE.



"Que no sorprenda si vuelvo a luchar en WWE, aunque no hemos hablado de ello, no hay nada oficial. Lo del Salón de la Fama es solo el comienzo veremos como va y a partir de ahí, dónde nos lleva", sostuvo Angle.



Styles Joe Kurt Angle se enfrentó a AJ Styles y a Samoa Joe cuando estuvo en TNA. (WWE)

Además, se refirió a los rivales que le gustaría enfrentar. "Mis mejores combates han sido contra AJ Styles y Samoa Joe, sería genial enfrentármelos", añadió.



De esta manera, podríamos volver a escuchar la entrada de Kurt Angle en la WWE y verlo aplicar sus llaves tan características como 'Angle Slam' o 'Angle Lock'.



