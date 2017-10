Para una persona que prácticamente ha dedicado toda su vida a la lucha libre (y olímpica) le debe ser muy difícil no estar dentro de un ring preparándose para un combate. Esa sensación es la que siente ahora Kurt Angle, actual gerente de RAW, quien no abandona el sueño de volver a luchar en WWE.

En una reciente ronda de preguntas que hizo a través de su Facebook, el excampeón mundial respondió a las interrogantes de los fanáticos. Con especial esmero, contestó las que tenían relación con su posible vuelta al cuadrilátero.

Angle fue inducido al Salón de la Fama de este año. (WWE) Angle fue inducido al Salón de la Fama de este año. (WWE) WWE

"Espero tener un combate más, quiero que los fanáticos que no me han visto en acción lo hagan. Dios quiera que se pueda hacer realidad", dijo medallista olímpico. Además, señaló la idea de pelear contra Shinsuke Nakamura. "Hace nueve años, luchamos. Claro que me encantaría hacerlo de nuevo", agregó.

Cabe señalar que Angle volvió a la WWE después de once años. Aunque antes de regresar estuvo en otras empresas, en la compañía de Vince McMahon no quieren arriesgarse y, debido a sus múltiples lesiones, prefieren cuidarlo.