WWE: Lana emboscó a Naomi, pero terminó perdiendo en cuestión de segundos [VIDEO]

Lana llegó a SmackDown Live decidida a convertirse en la nueva campeona mundial. Sin embargo, la rubia no ha podido aprovechar ninguna de las oportunidades que ha tenido ante la actual dueña del cinturón, la temible Naomi.

La primera vez que se enfrentaron fue en Money in the Bank, donde Naomi salió vencedora. Y aunque Lana consiguió una segunda oportunidad titular en el show azul de esta semana, no la pudo aprovechar.

Antes de iniciar este combate, Naomi ingresó al ring luciendo su cinturón. Fue entonces cuando, antes de que sonara el campanazo inicial, Lana la atacó por la espalda a punta de pisotones, hasta que el árbitro tuvo que intervenir.

Pero lejos de conseguir una ventaja por este cobarde ataque, Lana lo terminó pagando caro. Pues Naomi la contraatacó con una brutal patada y la remató con un mortal hacia atrás cerca del esquinero en apenas 40 segundos de combate.