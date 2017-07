Lana trabaja para la WWE desde el 2013, pero hace tan solo semanas que debutó oficialmente en el ring. La rubia peleó en junio por primera vez y lo hizo con mucho estilo.

Tras interrumpir varias veces las peleas de mujeres, Naomi le dio la oportunidad: pelear por el título femenino de la WWE. Lo hizo en Money in The Bank, pero no pudo contra la campeona.

Después de ello tuvo una revancha, pero tampoco se llevó la victoria. A pesar de ello, Lana promete volver al ring hasta conseguir el cinturón.