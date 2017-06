WWE: Lana perdió en su debut ante Naomi en Money in the Bank 2017 [VIDEO]

En su debut, Lana no pudo ante la campeona de SmackDown, Naomi, y perdió por la vía de sumisión en Money in the Bank 2017. Así, la rubia dejó escapar la posibilidad de obtener el título femenino.

A la rusa se le vio la falta de experiencia en un cuadrilátero. Pese a que mostró algunos ataques interesantes, no pudo ante el poderío de Naomi y el combate terminó rápidamente con la llave de rendición favorita de la titular.

La esposa de Rusev quiso focalizar su ataque a las piernas de la morena con un par de suplexes, que impactaron en las cuerdas. Cuando intentó buscar la cuenta de tres ocurrió algo inesperado, que fue contra producente para ella.

En ese instante, la música de Carmella, quien al inició de la velada se había llevado el maletín femenino, sonó. Todo hacía indicar que lo canjearía, pero solo fue para amenazar a Naomi, que con la distracción pudo revertir la cuenta y tomar protagonismo con una llave de rendición.