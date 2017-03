WWE: Matt Hardy pone en peligro las negociaciones que tiene con la compañía

Las negociaciones entre Matt Hardy y la WWE podrían estar en peligro. Así lo dejó a entrever el excampeón de los Estados Unidos, en una reciente entrevista, al portal de noticias TMZ.

Y es que el hermano de Jeff asegura que no solo está en conversaciones con la WWE, en donde los dos se hicieron famosos por las luchas de mesas, sillas y escaleras, sino con otras empresas de Japón y México.



Sin embargo, el factor crucial, para ver si acepta o no la oferta de la compañía, es si Vince McMahon no cumple con sus requerimientos, pues de no hacerlo lo 'eliminaría'.



Cabe señalar, que existe un rumor de que los Hardy Boyz podrían aparecer en WrestleMania 33 este 2 de abril, pero aún no hay confirmación de ninguna de las dos partes.



El señor McMahon tendrá que obedecer a las exigencias de Matt si quiere verlo en su ring de nuevo. Actualmente, los Hardy Boyz son los campeones en pareja de Ring Of Honor (ROH) y se presume que después de que acaben su contrato se irían a otro lugar.





