Si creías que Enzo Amore era el amo y señor de los cambios de look, aún no has visto nada. Mick Foley le está siguiendo los pasos, y de muy cerca. El exluchador de la WWE está dando la hora.

Mick Foley se cortó aún más el cabello y recortó su frondosa barba. Se rapó la cabeza en uno de los cambios de look más extremos en sus veinte años de carrera en la WWE.

Al parecer, esto se debe a la fuerte influencia de Vince McMahon. El jefe de la WWE quiere que sus trabajadores estén con buena salud (razón por la que también bajó de peso) y se vean más prolijos. Sin duda, una medida que se va haciendo evidente.



