Miesha Tate decidió retirarse de la UFC el 12 de noviembre de 2016, tras perder por decisión unánime ante Raquel Pennington. Pero eso no ha alejado excampeona gallo de las pantallas, pues ahora trabaja como comentarista de artes marciales mixtas para la cadena FOX.



Si bien Miesha Tate ya dejó en claro que no piensa volver a competir en artes marciales mixtas, no le cierra la puerta a otras posibilidades. Por ejemplo, la de dar el salto a la lucha libre en la compañía más grande del mundo: la WWE.



Miesha Tate perdió el título gallo de la UFC en manos de la actual campeona, Amanda Nunes. (Getty Images) Miesha Tate perdió el título gallo de la UFC en manos de la actual campeona, Amanda Nunes. (Getty Images)

"Me encantaría llegar a la WWE. Creo que sería divertido. Me gustaría hacerlo. Estoy abierta a todo tipo de cosas como esas. En realidad creo que sería muy divertido", reveló Miesha Tate en una reciente entrevista con el sitio BJPenn.com.



De concretarse esta opción, Miesha Tate podría seguirle los pasos a su rival de toda la vida, Ronda Rousey, quien tuvo una breve aparición junto a The Rock en WrestleMania 31. ¿Te gustaría ver a 'Cupcake' en el cuadrilátero?



