El SmackDown Live de esta semana arrancó con un momento bastante emotivo para el universo de la WWE. Naomi, flamante campeona femenina de la marca azul, debió devolver su cinturón por una lesión en la rodilla.



Antes de hacer este anuncio, Daniel Bryan habló de lo duro que trabajó Naomi para coronarse campeona. "Este es uno de los momentos más difíciles que he tenido desde que me nombraron gerente de SmackDown", dijo el creador del 'Yes Movement'.



En ese momento, se anuncia que Naomi deberá renunciar a su título porque no podrá defenderlo en el lapso obligatorio de treinta días. Entre lágrimas, la campeona devolvió su cinturón, mientras era ovacionada por todos los fanáticos de la WWE.



"Cuando regrese haré que todas sientan el GLOW", prometió Naomi mientras se retiró cojeando del ring. Su cinturón se pondrá en disputa esta misma noche en una lucha entre dos excampeonas: Alexa Bliss y Becky Lynch.



TAMBIÉN LEE...