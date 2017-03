WWE: Paige podría ser despedida tras filtración de videos íntimos

Tras la reciente difusión de videos y fotos de carácter personal de Paige, la WWE podría tomar acciones radicales como despedirla de la compañía.

►WWE: conoce a las superestrellas que participaron en películas (FOTOS)



Y es que la empresa de Vince McMahon, como parte de su política institucional, es muy estricta en cuanto a su imagen, pues evitan involucrarse en aspectos que vayan a perjudicar a la WWE.



Esto debido a la gran cantidad de niños que son fanáticos de la lucha libre; por ello, la compañía desea no tomar posición en temas polémicos, de corrupción, racismo o que vayan a dañar el aspecto que quieren mostrar en su público.



Recordemos que Paige no sería la primera despedida por dañar indirectamente la imagen de la WWE, pues hace dos años la superestrella de NXT, Zahra Schreiber fue separada por subir a sus redes sociales fotos con mensajes nazis. Del mismo modo, Hulk Hogan fue expulsado por lanzar comentarios racista.



Cabe señalar que la empresa de Vince McMahon, hasta el momento, no se pronuncia al respecto sobre el actual contrato de la excampeona femenina, quien no aparece en un cuadrilátero desde agosto del año pasado.









LEE TAMBIÉN...