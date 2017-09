Chris Benoit es el caso más recordado de las superestrellas que fueron borradas de la historia de la WWE a causa de algún escándalo. Pero no es el único: lo mismo le ha ocurrido a Rita Chatterton, la primera mujer árbitro de la compañía.

¿Qué pasó? Resulta que Jessika Carr fue presentada el último lunes, en la transmisión de Mae Young Classic, como la primera árbitro femenina en la historia de la WWE. Sin embargo, Rita Chatterton ya había desempeñado esta función en el cuadrilátero en la década de 1980.

Rita Chatterton haciendo de árbitro en la década de 1980. (WWE)

En una reciente publicación, el portal Wrestlingnews.co aseguró que Rita Chatterton se encuentra dentro de la lista de personajes que la WWE quiere eliminar de su historia. Esto, debido a que la exluchadora reveló en 1992, en el programa Now It Can Be Told, que Vince McMahon la había agredido sexualmente durante su paso por la compañía.

Ante estas acusaciones, el presidente de la WWE decidió demandar a su exempleada y a todos los medios que rebotaran la noticia, en un proceso legal que inició en 1993. Al final, el abogado de la familia McMahon, Jerry McDevitt, aseguró que todo se trataba de un intento de chantaje por 5 millones de dólares.