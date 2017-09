Para que un evento tipo pay-per-view (pagué por ver) de WWE tenga éxito necesita tener una gran cartelera, protagonizada por luchadores que generan expectativas. Aunque también se necesita un afiche que impacte y que tenga relación con el nombre.

A lo largo de los años, cientos de superestrellas han sido la cara principal de los pósteres. Recientemente, la empresa publicó, a través de su página web, una selecta lista en donde figuran las mejores producciones de los PPVs.

Distintas ediciones de Royal Rumble, No Way Out y Backlash han sido escogidas como una de los más exitosas. Conoce en la siguiente galería al resto de mega shows.