Randy Orton se vio envuelto esta semana en un nuevo altercado con un fanático de la WWE. A la 'Víbora' no le gustó que le pidieran una foto en plena serie de entrenamientos y, ante la insistencia del muchacho, terminó insultándolo delante de su grupo de amigos.

Ante la polémica que se armó en Twitter, Randy Orton decidió responder a las numerosas críticas que recibió. Pero lejos de sentirse arrepentido por lo ocurrido, la 'Víbora' explicó que no es la primera ni la última vez que ocurre algo similar.

Esta es la fotografía que sacó el fan haciendo enfurecer a Randy Orton. (Twitter) Esta es la fotografía que sacó el fan haciendo enfurecer a Randy Orton. (Twitter)

“Aparentemente herí los sentimientos de un fan cuando le dije que se largara del gimnasio ayer. ¿Eso es noticia? Llevo haciéndolo 15 años. Sin mencionar que en el momento no dijo nada. Tuvo que ir a Twitter a comentar como un cabrón", explicó Randy Orton.



"La WWE me paga para entrenar. En medio de cada serie de ejercicios no puedo ponerme a sacar fotos. Él necesita aprender, que vaya al gimnasio a entrenar, no a ser un fanático. En todo caso espera a que termine de entrenar", agregó Randy Orton.