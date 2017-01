WWE: Randy Orton insultó a un fanático por tomarle una foto en el gimnasio

Los luchadores de la WWE tienen un personaje dentro y otro fuera del ring. Cuando están trabajando aceptan cualquier interacción con el público, pero otra cosa muy diferente es en su tiempo libre. Esto no lo sabía un fanático de Randy Orton, y lo pagó muy caro.



Un joven se encontró con la 'Víbora' en un gimnasio antes de SmackDown Live. Al verlo, le pidió tomarle una foto pero Randy Orton estaba en medio de su entrenamiento y lo rechazó.

Sin embargo, el aficionado no quiso perder la oportunidad de encontrarse con el luchador de la WWE e igual sacó su cámara para tomarle una foto. Esto hizo que Randy Orton pierda los papeles y lo insultara.

'¿Qué diablos estás haciendo? Dije que ninguna p*** foto ¿Eres estúpido?', me gritó. Le respondí que no, que él dijo que no podía oírme. Randy me cogió la mano y estaba insultándome, diciendo hijo de **** esto, hijo de **** aquello", aseguró el agredido.

La 'Víbora' quiso que el joven borrase la foto, pero luego cambió de opión y lo dejó conservarla. Esta no es la primera vez que Randy Orton tiene un problema con un fanático pues en el pasado se lo ha acusado de tener un mal temperamento.



