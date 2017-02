Un insólito momento vivieron los fanáticos de la WWE el último martes en SmackDown Live. Randy Orton apareció para encarar a Bray Wyatt, pero solo para anunciar que se negaba a enfrentarlo en la lucha estelar de WrestleMania 33.



Randy Orton había obtenido este derecho el pasado 29 de enero, tras ganar la Batalla Real del Royal Rumble. Sin embargo, la 'Víbora' aseguró que no está dispuesto a enfrentar su líder en The Wyatt Family. ¿La razón? El infinito respeto que le tiene.



Bray Wyatt venció a John Cena y AJ Styles en una triple amenaza en SmackDown. (WWE) Bray Wyatt venció a John Cena y AJ Styles en una triple amenaza en SmackDown. (WWE)

"Gané el Royal Rumble y todos los privilegios que venían con él, pero tú no eras el Campeón WWE. A pesar de eso, mientras tú sigas siendo el maestro y yo el sirviente, me niego a enfrentarte en WrestleMania. Garantizo mi alianza inmortal contigo, Bray Wyatt", dijo Randy Orton en SmackDown.



Ante esta negativa, Daniel Bryan decidió que el rival de Bray Wyatt en WrestleMania 33 se definirá en las próximas semanas en una batalla real. Lo que todavía no se sabe es si Randy Orton formará parte de esta lucha o simplemente ya estará descartado definitivamente. ¿Crees que debería luchar por el cinturón?



