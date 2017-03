Como era de esperarse, los cánticos sobre Paige en WWE no iban a tardar. Así ocurrió en el último Raw que se celebró en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

Los neoyorquinos se caracterizan por ser rebeldes y decir lo que piensan a gritos. Eso ocurrió, cuando minutos antes de que inicie el show rojo, los fanáticos corearon el nombre de la británica, quien recientemente ha estado involucrada en un escándalo sexual.



"Queremos a Paige, queremos a Paige", es lo que exclamó, al ritmo de la melodía de The New Day, el universo de la WWE en Brooklyn.



Como se recuerda, la última vez que la excampeona femenina estuvo en un ring de la empresa fue a finales del mes de julio del año pasado, tras ello fue suspendida por segunda vez y además tuvo que ser operada de una lesión.







