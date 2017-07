Desde Royal Rumble 2017, John Cena posee el récord de 16 títulos mundiales junto a Ric Flair. Esto ha hecho que los fanáticos de WWE se planteen si en algún momento el 'marine' logrará romper el espectacular número de la leyenda de la lucha libre.

Sin embargo, el propio 'Nature Boy' confía en que esto no se dé. Es más, Ric Flair cree que los meses inactivos que ha tenido Cena, su agenda apretada y su posible retiro son factores que impedirán que supere su marca.

"Ahora, Cena está relajándose. Él tiene un montón de proyectos en marcha. No me sorprendería si es el futuro presentador de Good Morning America o The Today Show. Ahora, está tan ocupado que no creo que le vea consiguiendo el campeonato", declaró el dos veces inducido al salón de la fama de WWE.



Cabe señalar que Cena, luego de vencer a Rusev en Battleground, retó a Jinder Mahal a un combate por el título en SummerSlam, pero Daniel Bryan- gerente general de SmackDown- dijo que primero deberá vencer a Shinsuke Nakamura en el próximo show azul. De ganar su lucha, quién dice que en el mega evento de WWE el récord no sea superado.