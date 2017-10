¡Y un día volvieron! The Shield se reunió para vengarse de The Miz, Cesaro y Sheamus en RAW [VIDEO] El RAW de Indianápolis fue testigo del regreso de The Shield: Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins se juntaron para vengarse de Cesaro y Sheamus y para aplicarle un 'bombazo triple' a The Miz.

The Shield debutó en 2012. (WWE)