Desde su recordado paso por el equipo The Shield, Roman Reigns hacía su ingreso al cuadrilátero de la WWE saliendo desde el público. Incluso, el 'Samoano' mantuvo esta entrada después de que Seth Rollins y Dean Ambrose tomaron caminos distintos.



Sin embargo, desde hace un tiempo Roman Reigns tuvo que cambiar su ingreso de forma obligada. Según lo explicó el mismo 'Samoano' en el programa Talk is Jericho, esto se debió básicamente a cuestiones de seguridad, pues algunos fans lo toqueteaban en su camino al ring.



"Mucha gente me tocaba. Me tocaron el pene. Sí, fue en Europa. Y en otros sitios me tocaban el trasero. Alguien me agarró ahí y me hizo pegar un salto ¿Sabes a lo que me refiero? Estoy en las escaleras, podría caerme", explicó Roman Reigns.



"Me gustaba esa entrada, pero a veces era terrorífico dependiendo del lugar. En otros países la cultura es diferente, son más tocones. Ya habíamos tenido esos casos antes y al final acaba habiendo demasiada seguridad. Llegó a un punto en el que tuvieron que cancelarlo", finalizó el 'Samoano'.