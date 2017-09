Roman Reigns decidió mostrar su lado más humano en una reciente entrevista con CBS Sports, donde el tres veces campeón mundial de la WWE habló sobre los difíciles momentos que vivió en los inicios de su carrera, mucho antes de convertirse en una estrella mundial.

"Cuando todavía estaba en periodo de desarrollo, una noche mi primo Jay (Uso) conmigo de forma seria. Yo estaba muy verde en este negocio y él intentaba que reflexionara. Yo sabía que no estaba preparado y no sabía qué hacer, era todo muy frustrante. Siempre he querido ser el mejor", explicó Roman Reigns, quien luego agregó que Seth Rollins influyó en su decisión de continuar dedicándose a la lucha libre.

Roman Reigns junto a Seth Rollins y Dean Ambrose en The Shield. (WWE) Roman Reigns junto a Dean Ambrose y Seth Rollins en The Shield. (WWE)

"Esa noche me tocó luchar contra un chico llamado CJ Robinson. Estábamos luchando en Jacksonville, Florida, frente de unas 200 personas, y el público estaba muy metido en el combate. [...] Recuerdo a Seth Rollins observándonos durante el combate, y vi en sus ojos que estaba disfrutando de la acción. En ese momento me di cuenta que servía para esto", finalizó Roman Reigns.

Cabe mencionar que Seth Rollins y Roman Reigns debutaron juntos en la WWE como miembros del equipo The Shield en 2012. Sin embargo, este stable, el cual era integrado también por Dean Ambrose se disolvió en junio de 2014 luego de que el 'Arquitecto' decidiera traicionarlos durante un Monday Night Raw.