La armadura de Roman Reigns le sirve para protegerse de los golpes de sus rivales en la WWE, pero no pueden hacer nada contra los abucheos de los fanáticos. A pesar de ello, sabe que es parte de su personaje.

"No entiendo los abucheos. Me pavoneo siendo el malo. No salgo ahí sonriendo y besando bebés, diciéndole a cada ciudad que es mi favorita al final de la noche. Me mantengo en lo real. En ocasiones estoy de buen humor. En otras no. Quiero que mi personaje sea lo más humano posible, pero no una persona normal de las que ves cada día", señaló el samoano a ESPN.

Es por ello que se reafirma en su personaje. Es más, quiere conseguir más títulos y récords en la WWE. Tanto que estaría dispuesto a juntar de nuevo a The Shield.

"Durante las próximas semanas, veremos si es posible. Pero lo importante ahora mismo es que he estado rondando el campeonato de RAW, así que ninguno de esos chicos dejará pasar la oportunidad de reunir The Shield y reavivar la llama", finalizó.