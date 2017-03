Para nadie es un misterio que WrestleMania 33 podría ser la última aparición de The Undertaker en el evento máximo de la WWE. Con 51 años y una operación de reemplazo de cadera encima, es poco probable que el 'Enterrador' pueda subir por mucho tiempo más al cuadrilátero.

Teniendo en cuenta que la relación que existe entre The Undertaker y Wrestlemania (ha ganado en 23 de sus 24 apariciones), es comprensible que los fanáticos pidan una despedida a la altura de su personaje. Por eso no ocultaron su malestar al enterarse que Roman Reigns podría ser su último rival.

Roman Reigns salió a encarar al Undertaker ante la retirada de Braun Strowman. (WWE) Roman Reigns salió a encarar al Undertaker ante la retirada de Braun Strowman. (WWE)

Esto sucedió en la última edición de Raw, cuando Roman Reigns salió a encarar a The Undertaker delante del cartel de WrestleMania 33. Y la garra de ultratumba conectada conectada por el 'Enterrador' le dio inicio a una rivalidad que llegaría a su fin el próximo 2 de abril en el Camping World Stadium de Orlando.



Pero en caso de que este sea el último WrestleMania de The Undertaker, ¿es Roman Reigns el rival más indicado? El 'Samoano' no cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los fanáticos de la WWE, pues nunca estuvieron de acuerdo con el push que recibió por parte de los creativos hasta convertirse en campeón absoluto.

Undertaker castigó a Reigns con una garra de ultratumba. (WWE) Undertaker castigó a Reigns con una garra de ultratumba. (WWE)

Esto quedó bastante claro el pasado 28 de enero en Royal Rumble. Cuando Roman Reigns eliminó a The Undertaker de la Batalla Real, los abucheos del público fueron ensordecedores: nadie quiere ver al 'Samoano' derrotando a una leyenda de la WWE.



Tal vez la idea de los creativos sea que el Undertaker se despida derrotando a uno de los personajes menos queridos de la actualidad, en un resultado que dejaría conforme a la gran mayoría. O, en todo caso, consideran que el 'Enterrador' todavía tiene cuerda para un WrestleMania más. El tiempo lo dirá.



La rivalidad entre el 'Taker' y Reigns terminaría en WrestleMania 33. (WWE) La rivalidad entre el 'Taker' y Reigns terminaría en WrestleMania 33. (WWE)

