Roman Reigns le debe mucho a su familia. El hecho de descender de los Anoa'i le ha abierto muchas puertas, en especial en la WWE. Sin embargo, decidió darle la espalda a la familia y no tuvo mejor idea que hacerlo al retar a The Rock, su primo.

"No le temo a nadie y el ring de la WWE es mi lugar. Si The Rock quiere pelear conmigo, no tengo problema. Es él quien no se aparece en uno hace mucho. Yo no me corro de nadie", aseguró el samoano en una entrevista a The Mirror.

wwe Roman Reigns ganó el Royal Rumble del 2015 gracias a The Rock. (WWE)

Sin embargo, esto es solo para la WWE. Una vez fuera del ring, vuelven a tener una estrecha relación. "Representamos a la misma familia y cultura, y no hay nada más importante que eso", finalizó Roman Reigns.

La última pelea que tuvo The Rock fue en WrestleMania 32, cuando venció a Erick Rowan en solo seis segundos. Así, consiguió la victoria más rápida en este mega evento.