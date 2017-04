Cuando Brock Lesnar le quitó el invicto a The Undertaker en WrestleMania XX reveló que no se sentía cómodo con la orden de la WWE, pero no tenía opción. Tres años después, Roman Reigns pasa por lo mismo.

El samoano venció al 'Enterrador' en la que sería la última pelea de su carrera. Y, a pesar de haber vencido a una de las leyendas más importantes en la WWE, el luchador no se siente contento con el resultado.

wwe Así fue la despedida del Undertaker. (WWE)

"Es agridulce. Casi se siente como una derrota porque no tengo nada más que respeto para The Undertaker, pero al final del día, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tuve que respirar hondo y hacer algo que no quería hacer y eso es sacar del camino a un guerrero herido, pero siento que lo hice en la forma correcta", aseguró en una entrevista a ESPN.

Aunque aún no es oficial, con 52 años y una reciente operación de cadera, The Undertaker estaría planeando despedirse de la WWE por siempre. Sin duda, una estrella que hará mucha falta.